İran’ın Ankara Büyükelçiliğinin bulunduğu sokakta yapılan bomba ihbarı polisi hareket geçirdi.Alınan bilgiye göre, yapılan bomba ihbarının ardından elçiliğin bulunduğu sokağın bir bölümü trafiğe kapatıldı. Elçilikteki araç trafiği dikkat çekti. Çevredeki önlemler devam ediyor.
İran Büyükelçiliğinde hareketli anlar
İran’ın Ankara Büyükelçiliğinin bulunduğu sokakta yapılan bomba ihbarı polisi hareket geçirdi.Alınan bilgiye göre, yapılan bomba ihbarının ardından elçiliğin bulunduğu sokağın bir bölümü trafiğe kapatıldı. Elçilikteki araç trafiği...