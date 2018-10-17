İran Devrim Muhafızları: 'Ahvaz saldırısının beyni Irak'ta öldürüldü'

İran Devrim Muhafızları, geçen ay Ahvaz kentinde düzenlenen saldırının beyni olarak nitelendirdiği kişinin Irak’ta öldürüldüğünü söyledi.

İran Devrim Muhafızları yayınladığı yazılı açıklamada, geçen ay 25 kişinin ölümüyle sonuçlanan Ahvaz kentindeki saldırının mimarı olan Ebu Duha lakaplı terör örgütü DEAŞ üyesinin Irak’ın Diyala kentinde öldürüldüğünü bildirdi. DEAŞ terör örgütüne mensup Ebu Duha ile 4 militanın düzenlenen özel bir operasyonla öldürüldüğü kaydedilen açıklamada operasyonun Mukavemet Kuvvetleri tarafından düzenlendiğini söyledi.

Geçen ay İran’ın Ahvaz kentinde 25 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı terör DEAŞ üstlenmişti. Saldırıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında iki gün önce bir ordu mensubu tutuklanmıştı.