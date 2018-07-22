İran’da 5.9 şiddetinde deprem

İran’ın Kirmanşah eyaletinde 5.9 şiddetinde deprem meydana geldi.
Kirmanşah eyaletinin Tazeabad şehrinde 5.9 şiddetinde deprem meydana geldiği bildirildi. İran Acil Yardımlar Merkezi depremin derinliğinin 8 kilometre olduğunu ve yerel saatle 14.37’de gerçekleştiğini bildirdi.
İran Acil Yardımlar Merkezi yetkilileri, imdat ekiplerinin bölgeye sevk edildiğini duyurdu.
Kuzey Irak’tan da hissedilen deprem, İran’ın batısındaki birçok eyalette hissedildi.Depremin neden olduğu hasarla ilgili bir açıklama gelmedi.