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04 Temmuz 2018 Çarşamba 16:53

İran’da elektrik krizi

İran’da yaz aylarında elektrik tüketiminin artması üzerine planlı yapılan elektrik kesintileri vatandaşları zor durumda bırakıyor.

İran'da elektrik krizi
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İran’da yaz aylarında elektrik tüketiminin artması üzerine planlı yapılan elektrik kesintileri vatandaşları zor durumda bırakıyor.

Başkent Tahran olmak üzere İran’ın farklı şehirlerinde elektrik kesintileri İranlı vatandaşları zor durumda bırakmış vaziyette. Sıcak yaz aylarında zirveye ulaşmış olan elektrik tüketimine çare olarak, İran hükümeti yarından itibaren devlet kurumlarının ve bankaların mesai saatinin 06.00’dan 14.00’ye kadar olacağını belirtti.

Elektrik tüketimini kontrol etmek doğrultusunda bugün Tahran Valiliği tarafından yapılan açıklamada yarından itibaren yaklaşık 15 gün boyunca devlet kurumlarında ve bankalarda mesai saatlerinin 06.00’dan 14.00’e kadar olacağı ifade edildi.

Bundan önce de devlet kurumlarında yerel saat ile 13.30’da klima gibi soğutucu sistemlerin devre dışı bırakılmaması takdirinde, devlet tarafından kurumun elektriklerinin kesileceği yönünde İranlı yetkililerce açıklamalar yapılmıştı.
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