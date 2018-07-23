İran’da emekli öğretmenler maaşları protesto etti

İran’da dün meclis binası önünde toplanan emekli öğretmenler, emekli maaşlarını protesto etti.

İran’ın başkenti Tahran’da dün başta emekli öğretmenler olmak üzere, farklı kurumlardan emekli olan İran vatandaşları meclis binası önünde gösteri düzenledi. Emekli protestocular aylık maaşlarının yetersiz olduğunu belirterek, İranlı yetkililerden maaşlarına zam yapılmasını talep etti. Yüzlerce protestocu “Bu maaş bizim hakkımız değil”, “Maaşımız riyal ama masraflar dolar” şeklinde sloganlar attı.

İran hükumeti doların döviz kurundaki hızlı artışları önlemek için dolar kurunu sabitleyerek doların 4 bin 200 tümen olduğunu bildirmişti. Ancak dolar kuru karaborsada 9 bin tümen civarında seyrediyor. Dolar kurunun yükselmesiyle beraber elektronik cihazlar başta olmak üzere farklı ürünlerin fiyatlarında artış yaşandı.