İran’da son bir ayda 5 kişi şimşek çarpması sonucu hayatını kaybetti

Hamedan eyaletinin Nehavend şehrinde 2 kardeş şimşek çarpması sonucu hayatını kaybetti. Hamedan’ın acil yardımlar merkezi Halkla İlişkiler Direktörü, "Dün akşam Nehavend şehrinde yaşayan 25 ve 26 yaşlarında olan 2 kardeş şimşek çarpması sonucunda hayatını kaybetti" dedi.

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