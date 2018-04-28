İran’da son bir ayda 5 kişi şimşek çarpması sonucu hayatını kaybetti

İran’ın Hamedan eyaletinde acil yardımlar merkezi yetkilileri, dün akşam 2 kardeşin şimşek çarpması sonucu hayatını kaybettiğini bildirdi. Son bir ayda şimşek çarpması sonucu yaşamını yitiren kişi sayısının 5’e çıktığı aktarıldı.
Hamedan eyaletinin Nehavend şehrinde 2 kardeş şimşek çarpması sonucu hayatını kaybetti. Hamedan’ın acil yardımlar merkezi Halkla İlişkiler Direktörü, "Dün akşam Nehavend şehrinde yaşayan 25 ve 26 yaşlarında olan 2 kardeş şimşek çarpması sonucunda hayatını kaybetti" dedi.Öte yandan, geçtiğimiz haftalarda İran’ın Doğu Azerbaycan eyaletinde 3 kişi daha şimşek çarpması nedeniyle hayatını kaybetmişti. Son 1 ayda şimşek çarpması sonucu ölenlerin sayısı 5’e yükseldi.