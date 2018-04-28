ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

28 Nisan 2018 Cumartesi 11:38

İran’da son bir ayda 5 kişi şimşek çarpması sonucu hayatını kaybetti

İran’ın Hamedan eyaletinde acil yardımlar merkezi yetkilileri, dün akşam 2 kardeşin şimşek çarpması sonucu hayatını kaybettiğini bildirdi. Son bir ayda şimşek çarpması sonucu yaşamını yitiren kişi sayısının 5’e çıktığı aktarıldı.

İran'da son bir ayda 5 kişi şimşek çarpması sonucu hayatını kaybetti
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

İran’ın Hamedan eyaletinde acil yardımlar merkezi yetkilileri, dün akşam 2 kardeşin şimşek çarpması sonucu hayatını kaybettiğini bildirdi. Son bir ayda şimşek çarpması sonucu yaşamını yitiren kişi sayısının 5’e çıktığı aktarıldı.

Hamedan eyaletinin Nehavend şehrinde 2 kardeş şimşek çarpması sonucu hayatını kaybetti. Hamedan’ın acil yardımlar merkezi Halkla İlişkiler Direktörü, "Dün akşam Nehavend şehrinde yaşayan 25 ve 26 yaşlarında olan 2 kardeş şimşek çarpması sonucunda hayatını kaybetti" dedi.

Öte yandan, geçtiğimiz haftalarda İran’ın Doğu Azerbaycan eyaletinde 3 kişi daha şimşek çarpması nedeniyle hayatını kaybetmişti. Son 1 ayda şimşek çarpması sonucu ölenlerin sayısı 5’e yükseldi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku