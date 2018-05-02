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02 Mayıs 2018 Çarşamba 20:00

İran’daki depremde 105 kişi yaralandı

İran’ın Kohgeluye ve Buyer Ahmed eyaletinde meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremde 105 kişi yaralandı.İran’ın Kohgeluye ve Buyer Ahmed eyaletinde sabah saatlerinde meydana gelen 5.2 şiddetindeki deprem sonucunda can kaybı yaşanmazken,...

İran'daki depremde 105 kişi yaralandı
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İran’ın Kohgeluye ve Buyer Ahmed eyaletinde meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremde 105 kişi yaralandı.

İran’ın Kohgeluye ve Buyer Ahmed eyaletinde sabah saatlerinde meydana gelen 5.2 şiddetindeki deprem sonucunda can kaybı yaşanmazken, yaralıların sayısı 105’e yükseldi. Kohgeluye ve Buyer Ahmed acil yardım kurumu yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, yaralının 32’sinin tedavisinin hastanede devam ettiği, diğer yaralıların tedavisinin olay yerinde yapıldığı belirtildi.
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