İran’daki selde 7 kişi hayatını kaybetti

İran’ın kuzeyinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı selde 7 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

İran’ın kuzeyinde 2 gündür etkili olan şiddetli yağışlar 7 kişinin ölümüne yol açtı. İran’ın kuzeyinde yer alan Mazenderan, Gilan ve Gülistan eyaletlerinde etkili olan 7 kişinin hayatını kaybettiği şiddetli yağış sonucu yollar, evler ve köprülerin büyük hasara uğradığı belirtildi. Son 20 yıldır en şiddetli yağışın görüldüğü İran’ın kuzeyinde birçok eve elektrik verilemediği, kurtarma ekiplerinin bazı köylere ulaşamadığı, çalışmaların sürdüğü aktarıldı. İran Kurtarma ve Yardım Kuruluşu, bölgede çalışmalarını sürdürüyor.