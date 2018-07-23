ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

23 Temmuz 2018 Pazartesi 17:11

İranlı genç asansör boşluğuna düştü

İran asıllı Babak Balo(23) asansör boşluğuna düşerek yaralandı.

İranlı genç asansör boşluğuna düştü
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

İran asıllı Babak Balo(23) asansör boşluğuna düşerek yaralandı.

Ankara’nın Kızılırmak Caddesi’ndeki 14 numaralı binada meydana gelen olayda, İran asıllı olduğu belirtilen Babak Balo(23) asansör boşluğuna düşerek yaralandı.

Asansör boşluğundaki Balo’nun sesini duyan vatandaşların haber vermesi üzerine, olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, yaralı adamı ortaklaşa çalışmanın ardından asansör boşluğundan çıkardı. Vücudunda yaralar oluşan Balo, hastaneye kaldırıldı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku