İranlı genç asansör boşluğuna düştü

İran asıllı Babak Balo(23) asansör boşluğuna düşerek yaralandı.
Ankara’nın Kızılırmak Caddesi’ndeki 14 numaralı binada meydana gelen olayda, İran asıllı olduğu belirtilen Babak Balo(23) asansör boşluğuna düşerek yaralandı.Asansör boşluğundaki Balo’nun sesini duyan vatandaşların haber vermesi üzerine, olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, yaralı adamı ortaklaşa çalışmanın ardından asansör boşluğundan çıkardı. Vücudunda yaralar oluşan Balo, hastaneye kaldırıldı.