ASAYİŞ:
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04 Temmuz 2018 Çarşamba 23:37

İş makinelerinden 80 bin TL değerinde elektronik beyin çalan şahıs yakalandı

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde park halindeki iş makinelerinden 80 bin TL değerinde elektronik cihaz çalan şahıs yakalandı.Olay, 21 Haziran’da Kocaeli’nin Körfez ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, park halindeki iki farklı müştekiye...

İş makinelerinden 80 bin TL değerinde elektronik beyin çalan şahıs yakalandı
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Kocaeli’nin Körfez ilçesinde park halindeki iş makinelerinden 80 bin TL değerinde elektronik cihaz çalan şahıs yakalandı.

Olay, 21 Haziran’da Kocaeli’nin Körfez ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, park halindeki iki farklı müştekiye ait iş makinalarından toplam 80 bin TL değerinde elektronik beyin çalan şahıs kayıplara karıştı. Vatandaşların şikayeti üzerine Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Polis, olayı gerçekleştirenin E.A. isimli şahıs olduğunu tespit etti. Şahsın adresini tespit eden ekipler, İstanbul ve Tekirdağ’da belirlenen iki adrese operasyon düzenledi. Yapılan operasyonla yakalanan E.A., Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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