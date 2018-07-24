İş umuduyla yola çıkan vatandaşlar dolandırıldı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde yüksek maaşlı iş umuduyla yola çıkan ve sözde şirket hesabına para yatıran 22 kişi dolandırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Antalya’da özel bir firmanın yüksek maaşla şoför alacağı bilgisine ulaşan vatandaşlar hemen sözde yetkililerle irtibata geçti. Sözde firma yetkilisi ile yapılan görüşmede iş başvurusunda bulunan 22 kişiden, istenilen evraklar için harcama yapmak üzere bin 500 TL ile 3 bin TL arasında para talebinde bulunuldu. Vatandaşlar da yüksek maaşla iş bulmalarının sevinciyle banka aracılığı ile istenilen paraları hesaba gönderdi. Ardından iki otobüs kiralayarak şirket yetkilileri ile buluşmak için Antalya’nın yolunu tutan işçiler, gittikleri yerde saatlerce beklemelerine rağmen kimsenin gelmemesi üzerine durumdan şüphelendi. Yaklaşık 4 saat bekleyen 22 kişi, dolandırıldıklarını anladı.

Olayın ardından Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğüne giden vatandaşlar şahıslardan şikâyetçi oldu. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dolandırıcılık olayıyla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.