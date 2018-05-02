ASAYİŞ:
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02 Mayıs 2018 Çarşamba 16:55

İş yeri hırsızı tutuklandı

Antalya’nın Aksu ilçesinde bir iş yerinden yaklaşık 20 bin TL değerinde malzeme çalan hırsız, polis ekiplerinin çalışması sonucunda yakalanarak sevk edildiği mahkemede tutuklandı.

İş yeri hırsızı tutuklandı
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Antalya’nın Aksu ilçesinde bir iş yerinden yaklaşık 20 bin TL değerinde malzeme çalan hırsız, polis ekiplerinin çalışması sonucunda yakalanarak sevk edildiği mahkemede tutuklandı.

Olay, Aksu ilçesi Soğucaksu Mahallesi Serik Caddesinde oto tamiri yapan iş yerinde meydana geldi. Aksu İlçe Emniyet Müdürlüğüne müracaat eden T.Y. isimli iş yeri sahibi, iş yerinden hepsi kullanılmış vaziyette 5 adet 1 tanesi kullanılmamış büyük araç radyatör, 1 adet mazot pompası, 9 adet kriko, 1 adet hava kompresör, 5 adet debriyaj baskısı, 1 adet kampana, 3 veya 4 adet oto diski, miktarını bilmediği 10-15 adet otobüs oto makası çalındığını ve olaydan dolayı 15-20 bin TL zararının olduğunu belirterek şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada, R.K. isimli şahsın 2 şahıs ile birlikte hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri ve çaldıkları malları hurdacılık yapan A.K. isimli şahsa sattıkları tespit edildi. Ekipler kısa süre sonra R.K. ile A.K. isimli şahısları yakalandı.

Şahıslardan iş yerine ait 1 adet kriko ele geçirildi. Hırsızlık malı satın alan A.K., Cumhuriyet Savcısının talimatına istinaden serbest bırakıldı. R.K. ise çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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