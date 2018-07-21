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21 Temmuz 2018 Cumartesi 16:46

İş yerinde uyuşturucu satışı iddiasına adli kontrol

Samsun’da çalıştığı iş yerinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen şahıs, serbest bırakıldı.Samsun Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri,...

İş yerinde uyuşturucu satışı iddiasına adli kontrol
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Samsun’da çalıştığı iş yerinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen şahıs, serbest bırakıldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik yaptıkları çalışma sonucu, Canik ilçesinde bulunan Yeni Mahalle’de Z.D. (29) isimli şahsın çalıştığı iş yerinde uyuşturucu satışı yaptığını tespit etti. Ekipler şahsı operasyonla gözaltına alırken, iş yerinde ise arama yapıldı. Aramalarda, 2 paket bonzai ve 4 adet extacy hap ele geçirildi.

Gözaltına alınarak emniyetteki işlemleri tamamlanan ve Samsun Adliyesine sevk edilen şahıs, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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