14 Ekim 2018 Pazar 12:41

İş yerine silahlı saldırı düzenleyen şahıs yakalandı

Samsun’da bir iş yerine silahlı saldırı düzenlediği iddia edilen bir kişi polis tarafından yakalandı.Olay, Samsun’un Canik ilçesi Hasköy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir inşaat firmasına tabancayla silahlı saldırı...