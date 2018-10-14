14 Ekim 2018 Pazar 18:12

İş yerine silahlı saldırıya adli kontrol

Samsun’da bir iş yerine silahlı saldırı düzenlediği iddia edilen bir kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Olay, Samsun’un Canik ilçesi Hasköy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir inşaat firmasına...