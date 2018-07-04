İş yerinin önünde oturan genç, fenalaşıp hayatını kaybetti

Konya’nın Ereğli ilçesinde tıraş olduktan sonra bir iş yerinin önünde oturan bir genç, aniden fenalaşarak hayatını kaybetti.

Olay, Namık Kemal Mahallesi Anıt Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tıraş olduktan sonra bir iş yerinin önünde oturan Cumali Andıç (28), bir anda fenalaşarak yere yığıldı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan genç tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cumali Andıç’ın ölüm nedeninin yapılacak otopsiden sonra netlik kazanacağı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.