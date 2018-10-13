İş yerinin önünde para düşüren kişiyi arıyor

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir manav, iş yerinin önünde yüklü miktarda para düşüren yaşlı kişiye bir haftadır ulaşmaya çalışıyor.Edinilen bilgiye göre, Cihan Adak (28), iş yeri önünde çalıştığı sırada duyarlı bir vatandaş...

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir manav, iş yerinin önünde yüklü miktarda para düşüren yaşlı kişiye bir haftadır ulaşmaya çalışıyor.

Edinilen bilgiye göre, Cihan Adak (28), iş yeri önünde çalıştığı sırada duyarlı bir vatandaş birisinin para düşürdüğünü söyledi. Arkasında döndüğünde yüklü miktardaki parayı yerden alan Adak iş yerinin güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek paranın kimini düşürdüğünü buldu. Ancak aradan bir hafta geçmesine rağmen parayı düşüren kişi parasını almaya geldi. Bunun üzerine duyarlı vatandaş görüntüleri sosyal medyadan paylaşarak paranın sahibini bulmaya çalıştı.

"Gelip beni bu yükten kurtarsın"

Konuyla ilgili konuşan Cihan Adak, "Bir hafta önce çalıştığım sırada arkadan geçen bir vatandaşın paralarını düşürdüğünü fark ettim. Bekledim gelir diye gelmedi, sosyal medyaya verdim gelsin parasını alsın ancak bir hafta geçmesine rağmen halen şahıs gelmedi. Bize ait ve hakkımız olmayan paraya el süremeyiz. Umuyorum bu haberlerden sonra parasını düşüren vatandaşımız gelip parasını alıp bizi bu dertten kurtarırsın" diye konuştu.