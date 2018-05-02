ASAYİŞ:
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02 Mayıs 2018 Çarşamba 02:25

İşadamı Ilıcan’ın cinayetinde şaşırtan gelişme

Ankara’da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden işadamı Ömer Faruk Ilıcan’ın cinayetine ilişkin sürdürülen soruşturma kapsamında aralarında iş adamı Tarkan K.’nin babası ve kardeşinin de bulunduğu 7 kişi şüpheli sıfatıyla gözaltına alındı.

İşadamı Ilıcan'ın cinayetinde şaşırtan gelişme
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Ankara’da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden işadamı Ömer Faruk Ilıcan’ın cinayetine ilişkin sürdürülen soruşturma kapsamında aralarında iş adamı Tarkan K.’nin babası ve kardeşinin de bulunduğu 7 kişi şüpheli sıfatıyla gözaltına alındı.

Ankara’nın Çankaya ilçesinde bulunan evinin önünde, 21 Mart 2018 tarihinde kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğrayan Kalegaz AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Ilıcan’ın cinayetini soruşturan Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, elde edilen deliller ışığında şüpheli olarak işadamı Tarkan K.’nin ismine ulaştı. Şahsın yakalanması için harekete geçen ekipler, 5 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.

Yapılan çalışmalarda, Tarkan K.’nin izine rastlanılamazken, şahsın babası ve kardeşinin de aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. Tarkan K.’nin yakalanması için yurt genelinde çalışmalara devam edildiği bildirildi.
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