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11 Ekim 2018 Perşembe 18:11

İşçi servisi devrildi: 14 yaralı

Tekirdağ’da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda servis devrildi, 14 işçi yaralandı.

İşçi servisi devrildi: 14 yaralı
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Tekirdağ’da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda servis devrildi, 14 işçi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Muratlı ilçesinden Lüleburgaz’a giden Erol S. yönetimindeki 59 S 0344 plakalı midibüs Ballıhoca Mahallesi mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Muratlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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