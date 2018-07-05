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05 Temmuz 2018 Perşembe 09:20

İşçi servisi kaza yaptı: 12 yaralı

Bursa’da işçi taşıyan servis minibüsü ile otomobilin karıştığı kazada 12 kişi yaralandı.

İşçi servisi kaza yaptı: 12 yaralı
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Bursa’da işçi taşıyan servis minibüsü ile otomobilin karıştığı kazada 12 kişi yaralandı.

Kaza Bursa’nın merkez Nilüfer ilçesi Demirci Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Erol Aktuğ kontrolündeki 16 EIJ 05 plakalı işçi servisi ile Mustafa Bursalı’nın (31) kullandığı 34 GG 2528 plakalı otomobil

yol ağzında birbirini fark etmeyip çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Mustafa Bursalı ile işçi servisindeki 11 yolcu yaralandı. Çok sayıda ambulansın olay yerine gelmesiyle tedavi altına alınan yaralılar, çevre hastanelere kaldırılırken, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Otomobilde bulunan bir kişi kazanın bir anda olduğunu hiçbir şey hatırlamadığını söyledi. Otomobil sürücüsü hastaneye kaldırılırken, işçi servisinin şoförü ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
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