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19 Kasım 2017 Pazar 14:43

İşçiler ile müteahhit arasında silahlı kavga: 9 yaralı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde işçiler ile müteahhit arasında çıkan silahlı kavgada 9 kişi yaralandı.

İşçiler ile müteahhit arasında silahlı kavga: 9 yaralı
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Mardin’in Kızıltepe ilçesinde işçiler ile müteahhit arasında çıkan silahlı kavgada 9 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Aşiti Mahallesi’nde bir inşatta müteahhit ile inşaat çalışanları arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada, inşaat işçilerinden F.A., A.A. ile H.S. ayağına aldığı kurşunlarla yaralanırken, M.A., A.A., M.B.A., İ.A., Y.A. ve M.A.A. ise çeşitli yerlerinden aldıkları çekiç darbeleri ile yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Kızıltepe Devlet Hastanesi ve özel hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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