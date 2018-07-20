İşçileri taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

İzmir’in Tire ilçesinde asfalt işçilerini taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı. Kazada 1 işçi hayatını kaybederken, 3 işçi yaralandı.

Kaza, sabah saat 08.00 sularında Tire Doyuranlı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol yapım çalışmalarında görev yapan işçileri taşıyan Yahya Çakır yönetimindeki 35 NH 319 plakalı minibüs, Bayındır yönünde seyrederken bilinmeyen bir sebeple yoldan çıktı ve şarampole yuvarlandı. Olayı gören diğer sürücüler jandarmaya haber verirken, olay yerine sağlık ekipleri ve AKS kurtarma ekipleri de sevk edildi. AKS ekipleri araçta sıkışan sürücü Yahya Demir ile birlikte minibüste bulunan işçilerden Mehmet Marangoz, Ahmet Karaca ve Hamza Ali Ildır’ı araçtan çıkarırken, yaralılardan ikisi Ödemiş Devlet Hastanesine ikisi de Tire Devlet Hastanesine kaldırıldı. Mehmet Marangoz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer 3 yaralının ise tedavileri devam ediyor.

Jandarma ekipleri olayla ilgili olarak inceleme başlattı.