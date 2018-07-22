İşçileri taşıyan minibüs devrildi: 6 yaralı

Bingöl-Muş arasında işçileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
Kaza, Karlıova ile Varto ilçesi sınırında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aslan T. idaresindeki 02 KB 127 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Kazada minibüste bulunan ve Şanlıurfa’dan Van’a çalışmaya giden 6 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla önce Karlıova, ardından da Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.