ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

22 Temmuz 2018 Pazar 11:23

İşçileri taşıyan minibüs devrildi: 6 yaralı

Bingöl-Muş arasında işçileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.Kaza, Karlıova ile Varto ilçesi sınırında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aslan T. idaresindeki 02 KB 127 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon...

İşçileri taşıyan minibüs devrildi: 6 yaralı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Bingöl-Muş arasında işçileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Kaza, Karlıova ile Varto ilçesi sınırında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aslan T. idaresindeki 02 KB 127 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Kazada minibüste bulunan ve Şanlıurfa’dan Van’a çalışmaya giden 6 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla önce Karlıova, ardından da Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku