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06 Ekim 2018 Cumartesi 11:25

İşçileri taşıyan minibüs tırla çarpıştı: 1’i ağır 8 yaralı

Adana’da işçileri taşıyan minibüs, trafik ışıklarının çalışmadığı kavşakta tırla çarpıştı. Kazada 1’i ağır 8 kişi yaralandı.Kaza, merkez Sarıçam ilçesi D-400 Misis Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre taş...

İşçileri taşıyan minibüs tırla çarpıştı: 1'i ağır 8 yaralı
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Adana’da işçileri taşıyan minibüs, trafik ışıklarının çalışmadığı kavşakta tırla çarpıştı. Kazada 1’i ağır 8 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Sarıçam ilçesi D-400 Misis Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre taş ocağında çalışan işçileri taşıyan Devlet Ünlü idaresindeki 01 S 0196 plakalı minibüs, trafik ışıklarının çalışmadığı kavşakta Celalettin Kahraman idaresindeki 01 BOC 92 plakalı tırın çarpması sonucu devrildi. Olayda şoförler ile işçi servisindeki 6 kişi yaralandı. Durumu ağır olan 1 yaralı, Adana Şehir Hastanesine, diğer hafif yaralılar ise olay yerine gelen 112 ekiplerinin ilk müdahalelerinden sonra civardaki hastanelere kaldırıldı.

Minibüsün devrilmesi sonucu trafiğe kapatılan yol, çekici yardımıyla minibüsün yoldan kaldırılmasından sonra trafiğe açıldı.
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