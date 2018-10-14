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14 Ekim 2018 Pazar 02:45

İskenderun’da seyir halindeki araç yandı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde seyir halinde olan bir araç çıkan yangın sonucu alev alev yandı.

İskenderun'da seyir halindeki araç yandı
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Hatay’ın İskenderun ilçesinde seyir halinde olan bir araç çıkan yangın sonucu alev alev yandı.

Edinilen bilgiye göre, Mahmut A. yönetimindeki 31 L 6694 plakalı kamyonet İskenderun - Belen karayolu üzerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Seyir hainde iken araçtan duman ve yangın çıktığını gören sürücü Mahmut Y. aracını sağa çekerek durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede tüm aracı saran alevler nedeniyle kamyonet tamamen yandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan araca müdahale etti. Ancak araç yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

Olayda can kaybının yaşanmaması teselli oldu.
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