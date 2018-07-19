İsmi ’Gri liste’de yer alan DHKP-C’li terörist yakalandı

İstanbul’da DHKP-C terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, ismi ’Gri liste’de yer alan Meryem Özsöğüt gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce DHKP-C terör örgütüne yönelik operasyonlar kapsamında Sarıyer’de bulunan bir derneğe baskın düzenlendi. Baskında, ismi ’Gri liste’de yer alan Meryem Özsöğüt, hakkında “Terör örgütü propagandası yapmak” suçundan yakalama emri çıkartılan C.D. ve hakkında “silahlı terör örgütü üyelerine yardım ve yataklık yapmak” suçundan yakalama emri çıkartılan A.B. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Dernekte yapılan aramada 1 adet tabanca ve şarjörü, çok sayıda örgütsel doküman, iletişim ve bilişim malzemesi ele geçirildi.