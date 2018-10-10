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10 Ekim 2018 Çarşamba 12:09

İspanya’da sel felaketi: 5 ölü

İspanya’nın Mallorca Adası’nda şiddetli yağışlar sonucu yaşanan sel felaketinde en az 5 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

İspanya'da sel felaketi: 5 ölü
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İspanya’nın Mallorca Adası’nda şiddetli yağışlar sonucu yaşanan sel felaketinde en az 5 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

İspanya’nın en büyük adası Mallorca’da aşırı yağışlar sonucu yaşanan sel felaketinde en az 5 kişinin hayatını kaybettiği açıklanırken, 5 kişiden de haber alınamadığı bildirildi. Hayatını kaybedenler arasında 2 İngiliz vatandaşı bulunuyor.

Sant Llorenc Belediye Başkanı Yardımcısı Antonia Bauza, “Hayatını kaybedenlerin ikisi İngiliz vatandaşıydı. Mallorca’nın yaklaşık 60 kilometre doğusunda bulunan Palma en çok etkilenen şehirlerden” ifadelerini kullandı. Hayatını kaybeden diğer 3 kişinin ise yerliler olduğu belirtildi. Gece başlayan şiddetli yağışlar nedeniyle birçok araç selde sürüklendi.

Yetkililer bölgeye kurtarma ekiplerinin sevk edildiğini açıkladı. Bölgede yüzlerce insanın tahliye edilerek spor salonlarına yerleştirildiği, en az 3 şehirde okulların kapatıldığı aktarıldı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez sosyal medya hesabında gelen bilgileri yakından takip ettiğini, hayatını kaybedenlerin aile ve yakınlarına destek olacağını açıkladı. Başbakanlık ofis sözcüsü, Başbakan Sanchez’in selden etkilenen bölgeleri ziyaret edeceğini aktardı.
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