İspanya’da taksiciler Uber’e karşı grevde

İspanya’nın Barcelona şehrinde taksiciler Uber ve Cabify karşısında haklarını savunmak amacıyla 48 saatlik grev başlattı.

İspanya’nın Barcelona şehrinde taksiciler Uber ve Cabify gibi mobil internet uygulamalarıyla ulaşım hizmeti veren şirketlere karşı haklarını savunmak amacıyla grev başlattı. 48 saat sürecek olan greve destek olmak için yapılan gösteriye ülkenin diğer bölgelerinden gelen yüzlerce taksici katıldı.

Grev, Barcelona şehrinin merkezinde başlayıp daha sonra Katalonya hükümet delegasyonunun önünde biten büyük bir protesto gösterisi ile başladı. Gösteride kalabalıklar alkış tutarak, ’Taksi satılık değildir’, ’Barcelona düşerse hepimiz düşeriz’ sloganları attı.

Gösteriler devam ederken Barselona’da Plaza Catalunya, El Prat havaalanı ve Sants tren istasyonu gibi kalabalığın çok olduğu noktalarda turistler binecek taksi bulamadı.

İlk girişiminde, yerel özel taşımacılık mevzuatını defalarca ihlal ettikten sonra hizmetlerini iptal etmek zorunda kalan İspanyol menşeli Amerikalı şirket Cabify 3 yıl sonra geçtiğimiz Mart ayında Barcelona’ya geri dönmüştü.

Katalonya’nın başkenti Barcelona sadece milyonlarca turistin geldiği bir yer değil, aynı zamanda Dünya Mobil Kongresi gibi büyük etkinlikler sayesinde çok sayıda kişinin ziyaret ettiği bir şehir. Bu gerçek, Uber ve Cabify gibi şirketlerin pazara girme çabalarını çoğalttı.