İspanya’nın Mallorca Adası’nda şiddetli yağışlar sonucu yaşanan sel felaketinde ölü sayısının 12’ye yükseldiği açıklandı.İspanya’nın en büyük adası Mallorca’da aşırı yağışlar sonucu yaşanan sel felaketinde ölü sayısının 12’ye yükseldiği öğrenildi. Yetkililer hala kayıp 1 erkek çocuğunun olduğunu ve arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini aktardı.
İspanya’da yaşanan sel felaketinde ölü sayısı 12’ye yükseldi
İspanya’nın Mallorca Adası’nda şiddetli yağışlar sonucu yaşanan sel felaketinde ölü sayısının 12’ye yükseldiği açıklandı.