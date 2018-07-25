İspanya’nın kuzeyindeki Galiçya’da bölgesinde dün katamalan tipte bir yolcu teknesi başka bir tekneyle çarpışınca alev alarak yandı.İspanya’nın Atlantik kıyısında yer alan Galiçya bölgesinin Pontevedra eyaletinde 48 yolcu 4 mürettebat taşıyan katamalan tipte bir yolcu teknesi, dün A Topxa adası yakınlarında başka bir tekneyle çarpışınca alev aldı. Yanmaya başlayan gemiye sahil güvenlik ekipleri müdahale etti. Yerel medyada çıkan haberlerde 7 yolcunun yaralandığı bildirildi.
İspanya’da yolcu gemisi alev alev yandı
İspanya’nın kuzeyindeki Galiçya’da bölgesinde dün katamalan tipte bir yolcu teknesi başka bir tekneyle çarpışınca alev alarak yandı.