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25 Temmuz 2018 Çarşamba 13:01

İspanya’da yolcu gemisi alev alev yandı

İspanya’nın kuzeyindeki Galiçya’da bölgesinde dün katamalan tipte bir yolcu teknesi başka bir tekneyle çarpışınca alev alarak yandı.

İspanya'da yolcu gemisi alev alev yandı
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İspanya’nın kuzeyindeki Galiçya’da bölgesinde dün katamalan tipte bir yolcu teknesi başka bir tekneyle çarpışınca alev alarak yandı.

İspanya’nın Atlantik kıyısında yer alan Galiçya bölgesinin Pontevedra eyaletinde 48 yolcu 4 mürettebat taşıyan katamalan tipte bir yolcu teknesi, dün A Topxa adası yakınlarında başka bir tekneyle çarpışınca alev aldı. Yanmaya başlayan gemiye sahil güvenlik ekipleri müdahale etti. Yerel medyada çıkan haberlerde 7 yolcunun yaralandığı bildirildi.
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