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08 Ekim 2018 Pazartesi 14:15

İspanya’nın ünlü çocuk kaçakçısı zaman aşımından serbest

İspanya’da General Franco diktatörlüğü zamanında, muhalif ailelerin bebeklerini çaldığı ve hükümet destekçilerine verdiği iddiasıyla tutuklanan jinekolog Eduardo Vela, zaman aşımı sebebiyle serbest bırakıldı.

İspanya'nın ünlü çocuk kaçakçısı zaman aşımından serbest
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İspanya’da General Franco diktatörlüğü zamanında, muhalif ailelerin bebeklerini çaldığı ve hükümet destekçilerine verdiği iddiasıyla tutuklanan jinekolog Eduardo Vela, zaman aşımı sebebiyle serbest bırakıldı.

İspanya’da General Franco diktatörlüğü zamanında, muhalif ailelerin bebeklerinin çalındığı ve hükümet destekçisi kısır ailelere verildiği öğrenilmişti. Çocuk kaçakçılığıyla ilgili başlatılan soruşturmada jinekolog Eduardo Vela’dan şüphelenilmiş, binlerce çocuğu ailelerinden kaçırdığı iddia edilmişti. İspanya mahkemesi, görülen son duruşmada Eduardo Vela’yı suçlu buldu ancak suçlamalar uzun zaman öncesine dayandırıldığı için dava düştü. Ancak daha hala Temyiz Mahkemesine gönderilebilir.

İddia makamı Vela’yı adam kaçırma, hamilelikte sahtecilik ve evrakta sahtecilik suçlarından 11 yıl hapis isteminde bulundu. Jinekolog Eduardo Vela, faşist yönetim zamanından kalan tek tutuklu kişi olduğu için ülke genelinde ilgi toplamıştı.
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