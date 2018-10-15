Isparta’da 14 adrese eş zamanlı ’torbacı’ operasyonu: 10 gözaltı

Isparta’da polis ekipleri tarafından 14 farklı adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, Türk, İran ve Afgan uyruklu 10 şüpheli gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü...

Isparta’da polis ekipleri tarafından 14 farklı adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, Türk, İran ve Afgan uyruklu 10 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından ‘torbacı’ tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 14 adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi. 2’si Türk, 12’si İran ve 2’si Afgan uyruklu olmak üzere toplam 16 şüphelinin yakalanması kararı alınırken, yapılan baskınlarda ikametlerinde bulunan 10 şüpheli gözaltına alındı.

6 firari aranıyor

Aramalarda ayrıca 24 gram eroin, 2.26 gram metamfetamin, 0.47 esrar maddesi, 70 adet methadone, 6 adet suboxone tablet, 19 adet çeşitli ecza malzemesi, 2 adet hassas terazi ile çok sayıda cam aparat ve folyo ele geçirildi. Gözaltına alınan 10 şüphelinin Isparta Emniyet Müdürlüğündeki sorgulamaları devam ederken, narkotik ekipleri firari konumundaki 6 kişinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.