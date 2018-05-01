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01 Mayıs 2018 Salı 14:01

Isparta’da 210 polisle 150 noktada ‘Türkiye Huzur Güven’ Uygulaması

EGM koordinesinde ülke genelinde yapılan ‘Türkiye Huzur Güven-3’ uygulaması kapsamında Isparta’da 210 polisin katılımıyla yapılan kontrollerde bin 674 kişinin GBT sorgulaması yapılırken, çeşitli maddelerden kusurlu görülen 18 araca...

Isparta'da 210 polisle 150 noktada ‘Türkiye Huzur Güven' Uygulaması
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EGM koordinesinde ülke genelinde yapılan ‘Türkiye Huzur Güven-3’ uygulaması kapsamında Isparta’da 210 polisin katılımıyla yapılan kontrollerde bin 674 kişinin GBT sorgulaması yapılırken, çeşitli maddelerden kusurlu görülen 18 araca 16 bin 500 TL para cezası kesildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) koordinesinde Türkiye’deki 81 ilde gerçekleştirilen ‘Türkiye Huzur Güven Uygulaması - 3’ Isparta İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il merkezi ve ilçelerde gerçekleştirildi.

Isparta Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı 210 polisin katıldığı ve 150 ayrı uygulama noktasında gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, il merkezi ve ilçelerde toplam bin 674 şahsın Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgulaması yapıldığı ve çeşitli suçlardan aranan 5 şahsın yakalandığı öğrenildi.

Uygulama kapsamında yapılan trafik kontrollerinde ise il genelinde kontrol edilen 433 araçtan kusurlu görülen 18’ine çeşitli maddelerden toplam 16 bin 500 TL para cezası tatbik edildiği ve 3 aracın da trafikten men edildiği belirtildi.

Uygulama kapsamında yakalanan şahısların; “Özel Belgede Sahtecilik”, “Basit Yaralama” , “Basit Tehtit” ve “Yaralama” suçlarından arandıkları kaydedilirken, 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildiği bildirildi.
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