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24 Nisan 2018 Salı 20:43

Isparta’da engelli çocuğa cinsel istismar zanlısı tutuklandı

Isparta’da 17 yaşındaki zihinsel engelli erkek çocuğa cinsel istismar ve fiili livatada bulunduğu öne sürülen zanlı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.Isparta kent merkezinde dün akşam saatlerinde yaşanan olay sonrasında polis tarafından...

Isparta'da engelli çocuğa cinsel istismar zanlısı tutuklandı
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Isparta’da 17 yaşındaki zihinsel engelli erkek çocuğa cinsel istismar ve fiili livatada bulunduğu öne sürülen zanlı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Isparta kent merkezinde dün akşam saatlerinde yaşanan olay sonrasında polis tarafından gözaltına alınan 47 yaşındaki T.K., bugün savcılığa sevk edildi. Savcılık tarafından nöbetçi mahkemeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Geçtiğimiz akşam yakalanarak gözaltına alınmıştı

Isparta Pirimehmet Mahallesi’nde geçtiğimiz akşam küçük yaştaki zihinsel engelli çocuğa cinsel istismarda bulunulduğu ihbarı üzerine eve giden polis ekipleri, eşinden ayrıldığı öne sürülen 6 çocuk babası 47 yaşındaki T.K.’yi üzeri yarı çıplak vaziyette yakalamıştı. Beraberinde 17 yaşındaki zihinsel engelli genci de gören polis güçleri, çevredeki vatandaşların beyanları üzerine şahsı gözaltına almış ve emniyete sevk ettikleri sırada vatandaşların linç girişimini güçlükle engelleyebilmişti. T.K. isimli şahsın zihinsel engelli erkek çocuğuna 4 kez fiili livatada bulunduğu iddia edilirken, çocuğun da durumu doğruladığı ve daha önce de aynı durumun tekraren yaşandığı iddia edilmişti.
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