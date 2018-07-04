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04 Temmuz 2018 Çarşamba 21:03

Isparta’da narkotik polisinden aparta uyuşturucu baskını

Isparta’da narkotik polisinin ‘torbacı’ olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 kadın yakalandı.

Isparta'da narkotik polisinden aparta uyuşturucu baskını
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Isparta’da narkotik polisinin ‘torbacı’ olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 kadın yakalandı.

İHA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü kentte uyuşturucu ticareti, satışı, temini ve kullanımını engellemek adına çalışma başlattı. Aldığı istihbari bilgiler doğrultusunda, bugün kent merkezindeki Fatih Mahallesi’nde bir aparta operasyon düzenleyen narkotik ekipleri, 4.66 gram metamfetamin maddesi ve uyuşturucu kullanım aparatları ele geçirdikleri evde bulunan Ü.K. ve G.S. isimli 2 kadını kıskıvrak yakaladı.

Emniyete sevk edilen şüphelilerden Ü.K. hakkında ‘Uyuşturucu madde kullanmak’ suçundan işlem yapılırken, G.S.’nin ise ‘Uyuşturucu madde ticareti ve aracılık yapmak’ suçlamasıyla gözaltına alındığı öğrenildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edileceği belirtildi.
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