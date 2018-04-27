Isparta’da Roma dönemine ait sikke ele geçirildi

Isparta’nın Keçiborlu ilçesinde Roma Dönemi’ne ait 48 adet sikke ve 20 adet metal obje olmak üzere toplam 68 adet tarihi eser ele geçirildi.

Isparta’nın Keçiborlu ilçesinde Roma Dönemi’ne ait 48 adet sikke ve 20 adet metal obje olmak üzere toplam 68 adet tarihi eser ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Isparta İl Jandarma Komutanlığı görevlileri Karabük’ten gelen S.A.’nın elinde tarihi sikkeler ve eski eserler bulunduğu bilgisine ulaştı. Isparta’nın Keçiborlu ilçesi Yağbasan mevkiinde S.A.’nın kullandığı otomobili durduran jandarma, yapılan aramada Roma Dönemi’ne ait 48 adet sikke ve 20 adet metal obje olmak üzere toplam 68 adet tarihi eser ele geçirildi.

Şüpheli S.A. hakkında adli işlem başlatılırken, eserler müze müdürlüğüne teslim edildi.