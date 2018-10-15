Isparta’da samanlık yangını

Isparta’da çıkan samanlık yangını yaklaşık 5 saatte ayrıştırma ve soğutma yöntemiyle kontrol altına alınabildi.

Edinilen bilgiye göre, merkez Yazısögüt Köyü’nde Selahattin A.’ya ait samanlıkta bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çıkan yangına Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bağlı 5 ekip müdahale etti.

Yangın nedeniyle çevredeki vatandaşlar korku dolu anlar yaşarken, samanlıkta bulunan samanlar da telef oldu. İtfaiye ekipleri, çevredeki ahır ve besihanelere sirayet etmek üzere olan yangını güçlükle kontrol altına alabildi.

İtfaiye ekiplerinin hummalı çalışmaları sonucu ayrıştırma ve soğutma yöntemiyle yaklaşık 5 saat süren söndürme çalışmaları saat 22.00 sıralarında tamamlanabildi.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, telef olan samanlar da maddi hasara yol açtı.

Öte yandan, olayla ilgili tahkikat başlatılırken, yangının çıkış nedeni ise yapılacak araştırma sonucunda netlik kazanacak.