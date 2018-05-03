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03 Mayıs 2018 Perşembe 10:08

Isparta’da ’sokak satıcısı operasyonu’na 3 gözaltı

Isparta’da bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 kişiden 3’ü gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, kentte uyuşturucu ticareti ve kullanımını önlemek amacıyla çalışmalar yürüten Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik...

Isparta'da 'sokak satıcısı operasyonu'na 3 gözaltı
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Isparta’da bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 kişiden 3’ü gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, kentte uyuşturucu ticareti ve kullanımını önlemek amacıyla çalışmalar yürüten Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çünür Mahallesi’nde sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Alınan istihbari bilgiler doğrultusunda, Çünür’de önceden belirlenen bir adrese öğle saatlerinde baskın yapan polis, T.C, S.A, H.Ç, F.U, I.Y.A, M.B.A. ve A.S.’yi yakaladı. Şüphelilerin bulunduğu evde detaylı inceleme yapan polis, 20 extacy hap, 10 paket halinde satışa hazır eroin maddesi ve 2 adet suboxone hap ile 9 adet uyuşturucu kullanımına yarayan aparat ele geçirdi.

Şüphelilerden F.U, I.Y.A, M.B.A. ve A.S.’ye ‘uyuşturucu madde kullanmak’ suçundan işlem yapılırken, T.C, S.A. ve H.Ç. ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçlamasıyla gözaltına alındı.

Şüphelilerin, emniyetteki gerekli işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.
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