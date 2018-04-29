Isparta’da toplam 17 yıl hapis cezası ile aranan 2 kişi yakalandı

Isparta’da haklarında yakalama kararı bulunan 1’i kadın 2 kişi gözaltına alındı.

Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmalar kapsamında ‘yaralama’ suçundan hakkında kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan O.K. (25) ile ‘kasten öldürme, yaralama ve ruhsatsız ateşli silahlar satın alma, bulundurmak’ suçlarından hakkında kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası bulunan C.A. (44) isimli şahısları kıskıvrak yakaladı.

O.K.’nin Isparta Yerel İlamat Masası’nca arandığı ve kent merkezindeki Yeni Sanayi 3. Blok’ta, C.A.’nın ise Karaağaç Mahallesi’nde bir adreste yakalandığı belirtildi.

C.A. isimli kadının ayrıca, hakkında arama kararı bulunması nedeniyle isminin G.Ş. olduğunu iddia ettiği ve yapılan araştırmalar ve parmak izi alınması neticesinde İstanbul Anadolu Ağır Ceza İlamat Masası’nca arandığının ortaya çıktığı öğrenildi.

Öte yandan, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 şahsın da cezaevine teslim edildikleri bildirildi.