Isparta’da Tunç Çağı’na ait 12 parça tarihi eser ele geçirildi

Isparta İl Jandarma Komutanlığı tarafından Yalvaç ilçesinde durdurulan bir araç içerisinde Konya’dan kente satış amacıyla tarihi eser getirdiği öne sürülen 2 kişi yakalanarak gözaltına alınırken Tunç Çağı’na ait 12 parça tarihi...

Isparta İl Jandarma Komutanlığı tarafından Yalvaç ilçesinde durdurulan bir araç içerisinde Konya’dan kente satış amacıyla tarihi eser getirdiği öne sürülen 2 kişi yakalanarak gözaltına alınırken Tunç Çağı’na ait 12 parça tarihi eser ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Isparta İl Jandarma Komutanlığı’nca, alınan ihbar sonucu, Konya ilinden gelen 2 şahsın elinde eski eserler bulunduğu, bunları satmak için Isparta’ya geldiği bilgisine ulaşıldı.

Alınan istihbari bilgiler doğrultusunda, Yalvaç ilçesindeki Bağkonak Köyü Dörtyol Mevkii’nde konuşlanan Jandarma ekipleri, içerisinde M.K. ve M.Ö. isimli şahısların bulunduğu otomobili durdurdu.

Söz konusu araçta ve şahısların üzerinde yapılan aramada Tunç Çağı Dönemine ait 2 adet kase, 2 adet testi, 3 adet ağırşak, 5 adet dokuma tezgahı ağırşağı olmak üzere toplam 12 parça eski eser ile 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 1 adet komando bıçağı ele geçirildi.

Yakalanan M.K. ve M.Ö. isimli şüpheliler gözaltına alınırken, tarihi eser, tüfek ve bıçağa da el konuldu.

Jandarma tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Isparta İl Jandarma Komutanlığı, ülkemizin tarihi ve kültürel zenginliklerini korumaya yönelik faaliyetlerini kararlılıkla sürdürmeye devam edecektir” denildi.