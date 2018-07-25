Isparta’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Isparta’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, kentte uyuşturucu ticareti, temini ve kullanımına yönelik çalışma başlattı. İl merkezindeki Modernevler Mahallesi’nde bir apart ve araca düzenlenen operasyonda, 1 paket 0.43 gram bonzai, 0.71 gram metamfetamin maddesi, 1 adet extacy hap, 7 paket halinde toplam 2.10 gram eroin, şeffaf poşet içerisinde 2.93 gram eroin, 1 adet aparat ve 1 adet paketlemede kullanılan not defteri ele geçirildi. Konuyla ilgili H.H.T. ve A.U. gözaltına alındı.