Isparta’daki ’torbacı’ operasyonuna 7 tutuklama

Isparta’da narkotik polisin 14 farklı adrese düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Türk, İran ve Afgan uyruklu 11 şüpheliden 7’si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 15 Ekim’de Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından ‘torbacı’ tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 14 adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 2’si Türk, 12’si İran ve 2’si Afgan uyruklu olmak üzere toplam 16 şüpheliden 11’i gözaltına alındı.

Isparta Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 11 zanlıdan, 6’sı İran uyruklu 7 şüpheli ’uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçlamasıyla tutuklanırken, 2’si adli kontrol şartıyla mahkemece, diğer 2’si ise savcılıkça serbest bırakıldı.

Öte yandan, narkotik ekiplerinin firari 5 kişiyi yakalama çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.