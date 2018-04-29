İsrail askerleri 3 Filistinliyi öldürdü

Gazze sınırında 3 Filistinli genç, İsrail askerleri tarafından vurularak hayatını kaybetti.

Gazze sınırında 3 Filistinli genç, sınırdaki çitlere zarar verdikleri gerekçesiyle İsrail askerleri tarafından vurularak öldürüldü. İsrail askerleri 2 Filistinli genci de gözaltına aldı. Hayatını kaybedenlerin ve gözaltına alınan Filistinlilerin kimlikleri ise henüz açıklanmadı.