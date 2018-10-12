İsrail askerleri 6 Filistinliyi şehit etti

Filistinlilerin Gazze-İsrail sınırında devam ettirdikleri barışçıl gösterilere İsrail askerlerinin gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahalesi sonucu 6 Filistinli şehit oldu, 112 Filistinli yaralandı.

Filistinlilerin Gazze - İsrail sınırında devam ettikleri Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü gösterilerinde, İsrail askerlerinin saldırıları sonucu 6 Filistinli şehit oldu, 112 Filistinli yaralandı. Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze’nin doğu sınırında farklı noktalarda İsrail askerlerinin göstericilere gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahalesi sonucu 6 kişinin şehit olduğunu ve 112 kişinin de yaralandığını doğruladı. Yapılan açıklamada ayrıca yaralılar arasında 20 çocuk ve 6 kadının olduğu da kaydedildi. 5 yaralının durumunun ise ağır olduğu aktarıldı.

Filistinliler, 30 Mart’tan bu yana Gazze Şeridi’nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl gösteriler düzenliyor.