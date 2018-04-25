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25 Nisan 2018 Çarşamba 17:58

İsrail askerleri Gazze’de bir gazeteciyi öldürdü

Filistinliler tarafından Gazze’de düzenlenen gösterilerde, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan bir gazetecinin hayatını kaybettiği açıklandı.

İsrail askerleri Gazze'de bir gazeteciyi öldürdü
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Filistinliler tarafından Gazze’de düzenlenen gösterilerde, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan bir gazetecinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Filistinlilerin Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü’nde İsrail askerleri doğrudan gazetecileri hedef alıyor. Gösterilerde 2 hafta önce İsrail askeri tarafından vurulan bir gazeteci kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra yaptığı yazılı açıklamada Tel Shomer Hastanesinde gazeteci Ahmed Abu Hussein’nin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Gazze’de İsrail sınırında düzenlenen gösterilerde Gazeteci şehit sayısının 2’ye, yaralı sayısının 21’e yükselmiş oldu.
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