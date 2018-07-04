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04 Temmuz 2018 Çarşamba 19:00

İsrail askerlerinden Filistinli kadına sert müdahale

İsrail askerleri, Kudüs’ün doğusunda evinin yıkılmasına engel olmak isteyen bir kadına sert müdahalede bulundu.

İsrail askerlerinden Filistinli kadına sert müdahale
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İsrail askerleri, Kudüs’ün doğusunda evinin yıkılmasına engel olmak isteyen bir kadına sert müdahalede bulundu.

İsrail askerleri, ruhsatsız olduğu iddiasıyla Filistinlilere ait evleri yıkmaya devam ediyor. Kudüs’ün doğusundaki Han el-Ahmar köyünde, evinin yıkılmasına engel olmak isteyen bir kadına saldırdı. Filistinli kadın İsrail askerleri tarafından yerlerde sürüklenirken, bölgede yaşayan birçok Filistinli İsrail askerlerinin sert müdahalesine uğradı. Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamaya göre evlerinin yıkılmaması için mücadele veren 35 Filistinli bedevi, onları bölgeden uzaklaştırmak isteyen İsrail güçlerinin sert müdahalesinde yaralandı. Açıklamada, yaralananlardan 4 kişinin hastaneye kaldırıldığı geri kalanlarının ise olay yerinde tedavi edildiği ifade edildi.

Öte yandan, Birleşmiş Milletler (BM), dün İsrail’in, işgal altındaki Doğu Kudüs’ün çevresindeki Ayrım Duvarı’nın diğer yakasında kalan Han el-Ahmar Bedevi köyünü yıkma kararından dolayı derin endişe duyduğunu açıklamıştı.

İsrail Yüksek Mahkemesi, 24 Mayıs’ta yaklaşık 190 kişinin yaşadığı Han el-Ahmar Bedevi köyünde Filistinli bedevilere ait evler için yıkım kararı almıştı.
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