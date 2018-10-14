İsrail Başbakanı Netanyahu’dan Hamas’a tehdit

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze şeridinde yaşanan olaylara ilişkin "Çok güçlü darbelerle vururuz" diyerek Hamas’ı tehdit etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze şeridinde yaşanan olaylara ilişkin "Çok güçlü darbelerle vururuz" diyerek Hamas’ı tehdit etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu haftalık kabine toplantısında yaptığı açıklamada Gazze şeridi sınırındaki gösterileri önlemek için sert tedbirler alınacağını söyledi. "Anlaşılan Hamas, mesajı anlayamadı. Bu saldırıları sonlandırmazsa, başka bir yolla durdurulacak" ifadelerini kullanan Netanyahu, "Çok güçlü darbeleri içerecek başka bir eyleme çok yakınız. Hamas zekiyse, şimdi ateşi ve şiddeti sona erdirecek" sözleriyle Hamas’ı tehdit etti.

İsrail ordusu, Cuma günü Gazze Şeridi sınırında düzenlenen protestolarda 7 Filistinli’nin öldürülmesinin ardından, petrol sevkiyatını askıya aldığını açıklamıştı.

Hamas, 30 Mart’tan bu yana Gazze Şeridi’nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" barışçıl gösterilerini organize ediyor. Gösterilerde bugüne kadar İsrail askerlerinin saldırılarından 200’den fazla kişi hayatını kaybetti.