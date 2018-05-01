İsrail, Filistinli bir ailenin evini yıktı

İsrail işgal güçleri, Kudüs’ün İssawiya köyünde yaşayan Filistinli bir ailenin evini buldozerlerle yıktı.

İsrail, Filistinlilerin evlerini sahte gerekçelerle yıkmaya devam ediyor. İsrail’e bağlı Kudüs Belediyesi ekipleri, sabahın erken saatlerinde Filistinli bir ailenin 3 katlı evini, ruhsatsız olduğu iddiasıyla yıktı. 10 yıldan fazla bir sürede inşa edilen ve İsrail işgal güçleri tarafından bir anda yıkılan evde Cemal Alyan, eşi ve çocukları yaşıyordu.

Öte yandan İsrail, Kudüs’te Filistinlilere ait binlerce evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıkmaya devam ediyor.