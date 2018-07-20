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20 Temmuz 2018 Cuma 22:00

İsrail Gazze şeridine hava saldırısı düzenlemeye başladı

İsrail ordusunun, Gazze şeridine yakın yerleşim yerlerine hava saldırısında bulunduğu öğrenildi.İsrail ordusunun akşam saatlerinde Gazze şeridine yakın yerleşim yerlerine ağır hava saldırısında bulunduğu öğrenildi. İsrail ordusunun...

İsrail Gazze şeridine hava saldırısı düzenlemeye başladı
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İsrail ordusunun, Gazze şeridine yakın yerleşim yerlerine hava saldırısında bulunduğu öğrenildi.

İsrail ordusunun akşam saatlerinde Gazze şeridine yakın yerleşim yerlerine ağır hava saldırısında bulunduğu öğrenildi. İsrail ordusunun stratejik noktaları bombaladığı saldırıda 3 Filistinlinin yaralandığı bildirildi. İsrail uçaklarının Gazze’nin doğusunda vurduğu hedeflerden birinin Filistin Direniş Hareketi Hamas’ın askeri kolu olan İzzeddin el-Kassam Tugayları’na ait bir nokta olduğu belirtildi. İsrail’in Gazze’nin güneyindeki Han Yunus kentine de 3 roket attığı öğrenildi. Filistin Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre gerçekleştirilen saldırıda 1’i ağır olmak üzere toplamda 3 kişinin yaralandığını açıkladı.

İsrail Silahlı Kuvvetleri ise yaptığı açıklamada, “Hamas güvenlik durumunu tırmandırmayı seçti ve bunun sonuçlarına katlanacak” ifadelerini kullandı. İsrail ordusunun alarm durumunda olduğunun belirtildiği açıklamada, “İsrail askerleri alarmda ve İsrail sivillerinin güvenliğinden emin olmak için operasyona devam edecek” denildi.

İsrail’in günün erken saatlerinde düzenlediği saldırıda 4 Filistinli hayatını kaybetmişti.
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