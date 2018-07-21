İsrail Gazze’de 4 Flistinliyi öldürdü

İsrail’in dün Gazze Şeridi’nin doğu tarafına yaptığı havan topu saldırılarında 4 Filistinli öldü, 120 Filistinli de yaralandı. İsrail, dün Gazze sınırında bir askerinin öldüğünü açıkladı.

İsrail’in dün Gazze Şeridi’nin doğu tarafına yaptığı havan topu saldırılarında 4 Filistinli öldü, 120 Filistinli de yaralandı. İsrail, dün Gazze sınırında bir askerinin öldüğünü açıkladı.

İsrail hükümeti tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi’nin güney kesiminde yapılan bir askeri operasyon sırasında Gazze Şeridi’nden bir keskin nişancı tarafından açılan ateşle bir İsrail askerinin göğsünden vurularak öldürüldüğü ve durumun ailesine bildirildiği kaydedildi.

İsrail hava kuvvetlerine ait F-16 savaş uçağının Gazze şehrinin güneyinde Kassam Tugaylarının mevzilerine iki yaptığı sortide 4 roket attığı bildirildi.

İsrail işgal kuvvetlerinin ayrıcı Batı Han Yunis’daki Kassam Tugayları mevzilerine yarım saat içinde 20 roket, merkez bölgesindeki direniş güçleri mevzilerine de 10 roket attığı belirtildi.

İsrail Savunma Bakanlığı, Gazze tarafından atılan bir havan topunun Hangev Poet’de açık alana düştüğü, iki roketin de havada etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

İsrail askeri sözcüsü daha sonra yaptığ açıklamada Zeytun civarındaki El Kassam Tugaylarının mevzilerine 15 hedefin, Han Yunis’ta ise 25 hedefin bombalandığını söyledi.

İzzettin Kasım Tugayları, İsrail Han Yunis ve Refah’ın iki gözetim noktasına yaptığı saldırılarda, Şaban Ebu Hater, Muhamed Ebu Farahana ve Mahmut Keşkta’nın şehit olduğunu açıkladı.

Sağlık görevlileri ise Gazze Şehri’nin doğusunda 27 yaşındaki Muhammed Şerif Benvan’ın İsrail askeri tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybettiğini söyledi.

İsrail’in bombardımanının Gazze Şeridi’nin doğu kısmında Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü’nün yeniden canlandırılması için Filistinlilerin toplanması esnasında olduğuna dikkat çekildi.

İsaril askeri sözcüsü, Avichai Adrai İsaril savaş uçakları ve tanklarının Hamas’a ait 8 hedefin bombaladığını söyledi.

Filistin Sağlık Bakanlığı 120 Filistinlinin yaralandığını kaydettti.

İsrail’in Gazze sınırında mevzilenen İsrail askerleri El Bureyç’in doğusundaki direniş noktasına attığı iki havan topunun maddi hasara yol açtığı belirtildi.

Geçen Mart ayının 30’unda başlayan Büyük Geri Dönüş yürüyüşünde bu güne kadar ölenlerin sayısının 147, yaralananların sayısının da 13 bin olduğu ifade edildi.